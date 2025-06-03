Niğde Ve Bor’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

NİĞDE VE BOR’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Niğde ve Bor illerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sırasında gözaltına alınan 5 zanlıdan 2’si tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde 28-31 Mayıs tarihleri arasında birlikte gerçekleştirdikleri operasyonlarda 5 şüpheliyi yakaladı.

YAKALANAN UYUŞTURUCU MİKTARLARI

Zanlıların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 25,82 gram metamfetamin, 8,93 gram eroin ve çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile 5 cam aparat ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Burada, çıkarıldıkları hakimlikçe 2 şüpheli tutuklanırken, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.