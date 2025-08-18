Niğdeli Mehmet Efe, Taekwondo Şampiyonu

MEHMET EFE AVŞAR’IN BAŞARISI

16-17 Ağustos tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Gençler Avrupa Taekwondo Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde dikkat çekici bir başarıya imza atan Niğdeli Dünya Spor Kulübü öğrencisi Mehmet Efe Avşar, 63 kg’da şampiyonluk elde etti. Mehmet Efe, İstanbul, İzmir ve Ankara’dan gelen güçlü rakiplerini geride bırakarak Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkına sahip oldu.

AVRUPA ŞAMPİYONASI HEDEFİ

Bu önemli derecenin ardından, Mehmet Efe Avşar; 19-21 Kasım tarihleri arasında İsviçre’de düzenlenecek olan Gençler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Kenti sevinçle gururlandıran bu başarı üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Genç sporcumuzu ve emeği geçen Antrenörü Orhan İnan’ı, Antrenör Güray Türk’ü ve her zaman yanında olan ailesini tebrik ederek, Mehmet Efe’ye Avrupa Şampiyonası’nda başarılar dileriz.”