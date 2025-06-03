Nigeria Devlet Başkanı Tinubu, Gates ile görüştü

NİJERYA DEVLET BAŞKANI BILL GATES İLE GÖRÜŞTÜ

Nijerya’nın Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Microsoft’un kurucu ortağı ve milyarder iş insanı Bill Gates ile bir araya geldi. Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tinubu, Nijerya’nın en büyük kenti Lagos’ta, Gates ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Tinubu, Gates’e, ülkenin üçüncü en yüksek devlet nişanı olan “Federal Cumhuriyet Nişanı Komutanı (CFR)” unvanını verdi.

Tinubu, açıklamasında Gates’in anne sağlığı, tarım ve bulaşıcı hastalıklar konularındaki katkılarına dikkat çekerek, “İnsanlığa olan bölünmez bağlılığınız için size teşekkür ediyorum. Bu, dünya genelindeki liderler için ilham verici bir durumdur. Size bu onuru sunmak benim için büyük mutluluk.” dedi. Gates, Nijerya’daki ziyaretinin bir parçası olarak, federal ve eyalet düzeyindeki liderlerle bir araya gelerek ülkenin birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi konusunu ele alıyor.

Gates Vakfı, Nijerya’ya özellikle sağlık ve tarım alanlarında milyonlarca dolarlık yatırım ve destek sağlıyor. Bill Gates, 2 Haziran’da, bağışladığı servetinin “büyük” kısmının, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için gelecek 20 yıl içinde Afrika’ya harcanacağını açıklamıştı.