Nihal Candan, 23 Kiloya Düştü

Anoreksiya ile mücadele eden Nihal Candan’ın sağlık durumu kritik hale gelmişti. Genç fenomen, geçtiğimiz günlerde yoğun bakımda bulunuyordu. Maalesef Candan, yaşam mücadelesini kaybetti. Nihal Candan kaç kiloya düştü sorusu ise merak ediliyor. Asıl adı Gülnihal Candan olan bu sosyal medya fenomeni, 15 Haziran 1995 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul’da sürdüren Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisidir.

TELEVİZYON KARIYERİ VE TANINMASI

Nihal Candan, televizyon dünyasındaki ilk çıkışını 2014 yılında TV8’de yayınlanan “Bu Tarz Benim” isimli moda yarışmasıyla gerçekleştirdi. 16 Ekim 2014 tarihinde konuk olarak katıldığı bu programda jüri üyelerinden üç yıldız alarak kalıcı yarışmacı olmaya hak kazandı. Yarışmanın ikinci sezonunda da yer alan Candan, bu süreçte Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez gibi isimlerin bulunduğu ana jüriyle çalıştı. Candan’ın 1997 doğumlu Bahar Candan isimli bir kız kardeşi var. Bahar Candan da aynı yarışma ile dikkat çekmişti.

SURVİVOR DENEYİMİ

Nihal Candan, televizyon kariyerine Survivor 2016 ile devam etti. 7 Şubat 2016 tarihinde başlayan yarışmada gönüllüler takımında yer aldı ve hem yarışmadaki performansı hem de sosyal medya paylaşımları sayesinde geniş bir takipçi kitlesi edinmişti. Nihal Candan’ın hastalığı nedeniyle 23 kiloya düştüğü biliniyor.