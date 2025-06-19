Nihal Candan, 23 kiloya düştü

NİHAL CANDAN’IN SAĞLIK SORUNLARI

‘Anoreksiya Nervoza’ hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve tedavisi yoğun bakımda devam eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın kalbi durdu. Kalbi 10 dakika boyunca durduğu için kalp masajı yapılarak hayata döndürülen Candan, sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. İlk olarak ‘Anoreksiya Nervoza’ teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık problemleri sebebiyle serbest bırakıldı. Kısa süre sonra kardeşi Bahar Candan’ın da tahliye olduğu bildirildi. Cezaevindeyken 37 kiloya kadar gerilemiş olan Nihal Candan, tahliye sonrasında zayıflamaya devam ederek 30 kiloya düşünce hastaneye kaldırıldı. Kardeşi Bahar Candan, ablasının kötü sağlık durumunu sosyal medyada, “Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız” sözleriyle açıkladı.

NİHAL CANDAN’IN HAYATI

Nihal Candan’ın kilo vermeye devam ettiği ve 23 kiloya düştüğü, sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu biliniyor. Nihal Candan, gerçek adıyla Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin’de dünyaya geldi. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8’de yayınlanan ‘Bu Tarz Benim’ yarışmasıyla tanınmıştır. Aynı yarışmada yer alan Bahar Candan adında bir kız kardeşi de vardır. Nihal Candan, 16 Ekim 2014 tarihinde ‘Bu Tarz Benim’ yarışmasına konuk olarak katıldı ve jüri üyelerinden 3 yıldız alarak yarışmaya katılma hakkı kazandı. İkinci sezonunda ise yarışmacı olarak yer aldı. Yarışmada Soner Sarıkabadayı konuk jüri olarak yer alırken, Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu ana jüri üyeleri arasında bulunuyordu. Bunun yanı sıra, 7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasında gönüllüler takımında mücadele etti.