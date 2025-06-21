Nihal Candan Anoreksiya ile Yaşadı

SAĞLIK DURUMU VE ANOREKSİYA HASTALIĞI

Anoreksiya ile mücadele eden Nihal Candan’ın sağlık durumu ciddi şekilde ağırlaşmıştı. Genç fenomen, 23 kiloya kadar düşerek geçtiğimiz günlerde yoğun bakımda yer aldı. Anoreksiya, kişi tarafından yeme alışkanlıklarının bilinçli olarak reddedilmesi ve kilo alma korkusuyla aşırı zayıflama sürecine neden olan bir yeme bozukluğu hastalığı. Nihal Candan, bu hastalık sebebiyle yaşamını kaybetti.

NİHAL CANDAN’IN HAYATI VE KARIYERİ

Asıl adı Gülnihal Candan olan sosyal medya fenomeni, 15 Haziran 1995 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi. Eğitimine İstanbul’da devam eden Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi. Televizyon kariyeri ise 2014 yılında TV8’de yayınlanan “Bu Tarz Benim” isimli moda yarışması ile başladı. 16 Ekim 2014’te konuk olarak katıldığı bu yarışmada jüri üyelerinden üç yıldız alarak kalıcı yarışmacı olmaya hak kazandı. Yarışmanın ikinci sezonunda da yer alabildi.

Bu süreçte Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez, jüri koltuğunda bulunuyordu. Ayrıca, Soner Sarıkabadayı bir bölümde konuk jüri olarak katıldı. Nihal Candan’ın 1997 doğumlu Bahar Candan isimli bir kız kardeşi de var. Bahar Candan da “Bu Tarz Benim” yarışması ile tanınarak kamuoyunun ilgisini çekmişti. Nihal Candan, televizyon kariyerine “Survivor 2016” ile devam etti ve 7 Şubat 2016’da başlayan yarışmada gönüllüler takımında rol aldı. Hem yarışmalardaki performansı hem de sosyal medya paylaşımları sayesinde geniş bir takipçi kitlesi edindi.