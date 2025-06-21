Nihal Candan Anoreksiya Mücadele Etti

HAYATINI KAYBEDEN NİHAL CANDAN’IN KALBİ İKİNCİ KEZ DURDU

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 23 kiloya düşmesinin ardından yoğun bakımda tedavi görmeye başladı. Maalesef, burada ikinci kez kalbi durdu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Nihal Candan hayata veda etti.

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Nihal Candan, anoreksiya ile mücadelesiyle bilinen bir isim olarak dikkat çekiyordu. 15 Haziran 1995 tarihinde Mersin’de doğan Candan’ın asıl adı Gülnihal Candan’dır. Eğitimine İstanbul’da devam eden genç fenomen, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisidir. Sosyal medyada tanınması, 2014 yılında TV8’de yayınlanan “Bu Tarz Benim” adlı moda yarışmasına katılmasıyla oldu.

Candan, 16 Ekim 2014 tarihinde yarışmaya katıldığında jüri üyelerinden üç yıldız alarak kalıcı yarışmacı olmaya hak kazanmıştı. O dönemde Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez ana jüri koltuğunda bulunuyordu. Aynı zamanda, 1997 doğumlu Bahar Candan isminde bir kız kardeşi olduğu biliniyor. Kız kardeşi de “Bu Tarz Benim” ile tanınmıştır. Nihal Candan, televizyon kariyerine 2016 yılında Survivor yarışması ile devam etti ve gönüllüler takımında yer aldı. Hem yarışma performansıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.