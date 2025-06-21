Nihal Candan, Anoreksiya nedeniyle hayatını kaybetti

SON DAKİKA: SAĞLIK DURUMU AĞIRLAŞTI

Anoreksiya hastalığıyla mücadele eden Nihal Candan’ın sağlığı, son süreçte ciddi şekilde kötüleşti. 23 kiloya kadar düşen genç fenomen, yakın zamanda yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde bulunduğu dönemde önemli sağlık problemleri yaşamaya başladı. Yapılan açıklamalara göre, Candan anoreksiya nervoza teşhisi aldı. Bu hastalık, bireyin bilinçli bir şekilde yemek yeme eylemini reddetmesi ve kilo alma korkusuyla aşırı şekilde zayıflama sürecini beraberinde getiriyor.

NİHAL CANDAN HAYATINI KAYBETTİ

Anoreksiya ile savaşı süren Nihal Candan, hayatını kaybetti. Asıl adı Gülnihal Candan olan ve 15 Haziran 1995 tarihinde Mersin’de doğan bu sosyal medya fenomeni, eğitimine İstanbul’da devam etti ve Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi oldu. Nihal Candan, televizyon dünyasına 2014 yılında TV8’de yayımlanan Bu Tarz Benim isimli moda yarışmasıyla giriş yaptı. 16 Ekim 2014 tarihinde katıldığı etkinlikte jüri üyelerinden üç yıldız alarak kalıcı yarışmacı olma hakkı kazandı. Programın ikinci sezonunda da yarışmada yer aldı. Bu süreçte, Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez jüri koltuklarında bulunurken, Soner Sarıkabadayı bir bölümde konuk jüri olarak yer aldı.

KARDEŞİ DE SIRADA

Nihal Candan’ın 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi de var. Bahar Candan da Bu Tarz Benim isimli yarışmayla tanınmış ve kamuoyunun ilgisini çekmeyi başarmıştı. Televizyon kariyerine Survivor 2016 ile devam eden Nihal Candan, 7 Şubat 2016’da start alan yarışmada gönüllüler takımı içinde yer aldı. Hem yarışmalardaki performansıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.