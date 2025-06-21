Nihal Candan Anoreksiya Nedeniyle Hayatını Kaybetti

ANOREKSİYA İLE MÜCADELE EDEN NİHAL CANDAN’IN AĞIR SAGLIK DURUMU

Anoreksiya ile mücadele eden Nihal Candan’ın sağlık durumu giderek kötüleşti. Genç isim, 23 kiloya kadar düştü ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakımda tedavi altındaydı. Ancak, ne yazık ki Candan, yaşam mücadelesini kaybetti. Şimdi, “Nihal Candan cenaze namazı ne zaman kılınacak, ne zaman defnedilecek?” sorusu gündeme geliyor.

NİHAL CANDAN’IN HASTALIĞI VE HAYATI

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde bulunduğu dönemde ciddi sağlık problemleri yaşamaya başladı. Yapılan açıklamalara göre, Candan, yeme bozukluğu olarak bilinen anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele ediyordu. Bu durum, kişinin yiyecekleri bilinçli olarak reddetmesine ve kilo alma korkusuyla aşırı zayıflamasına neden oluyor. Asıl adı Gülnihal Candan olan genç fenomen, 15 Haziran 1995 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi. Eğitimine İstanbul’da devam eden Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisidir.

Nihal Candan, televizyon dünyasında 2014 yılında TV8’de yayınlanan “Bu Tarz Benim” isimli moda yarışmasıyla tanındı. 16 Ekim 2014 tarihinde konuk olarak katıldığı programda jüri üyelerinden üç yıldız alarak kalıcı yarışmacı olma hakkı kazandı. İkinci sezon da yarışmaya katıldı ve burada Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez gibi önemli jüri üyeleriyle birlikte yer aldı. Ayrıca, 1997 doğumlu Bahar Candan isimli bir kız kardeşi de bulunuyor. Bahar Candan da aynı yarışma ile dikkat çekmişti.

TELEVİZYON KARİYERİ VE SOSYAL MEDYA

Nihal Candan, 2016 yılında Survivor programında gönüllüler takımında yer alarak televizyon kariyerine devam etti. 7 Şubat 2016 tarihinde başlayan bu yarışmada, hem performansı hem de sosyal medya paylaşımları ile geniş bir hayran kitlesi edindi. Ancak, Candan’ın cenaze merasimi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.