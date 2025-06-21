Nihal Candan Anoreksiya Nedeniyle Hayatını Kaybetti

SAĞLIK DURUMU AĞIRLAŞTI

Anoreksiya ile mücadele eden Nihal Candan’ın sağlık durumu kötüleşti. 23 kiloya kadar düşen genç fenomen, yakın dönemde yoğun bakımda yer aldı. “Nihal Candan neden öldü?” sorusu yöneltilirken, sosyal medya fenomeni Candan, cezaevinde bulunduğu süreçte ciddi sağlık problemleri yaşamaya başladı. Yapılan açıklamalara göre, Candan yeme bozukluğu hastalığı olan anoreksiya nervoza teşhisiyle karşı karşıya kaldı. Bu hastalık, bireyin bilinçli olarak yemek yemeyi reddetmesine ve kilo alma korkusuyla aşırı zayıflama süreci yaşamasına neden oluyor.

BİREYSEL HAYATI VE KİŞİSEL BAŞARILARI

Nihal Candan, asıl ismiyle Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995’te Mersin’de doğdu. Eğitim hayatını İstanbul’da sürdüren Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olarak dikkat çekiyor. Candan, televizyon kariyerine 2014 yılında TV8’de yayınlanan “Bu Tarz Benim” isimli moda yarışmasıyla adım attı. 16 Ekim 2014 tarihinde konuk yarışmacı olarak katıldığı programda jüri üyelerinden üç yıldız alarak kalıcı yarışmacı olma hakkı kazandı. Programın ikinci sezonunda da yarışmacı olarak devam etti. Bu dönemde Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez ana jüri olarak yer alırken, Soner Sarıkabadayı bir bölümde konuk jüri olmuştu. Nihal Candan’ın 1997 doğumlu Bahar Candan isminde bir kız kardeşi de bulunuyor. Bahar Candan da aynı yarışma ile tanınarak kamuoyunun ilgisini çekti.

Candan, televizyon kariyerine Survivor 2016 ile devam etti. 7 Şubat 2016’da başlayan bu yarışmada gönüllüler takımında yer aldı. Hem yarışmadaki performansı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla büyük bir takipçi kitlesi edindi.