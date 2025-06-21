Nihal Candan Anoreksiya Nedeniyle Hayatını Kaybetti

NİHAL CANDAN’IN SAĞLIK DURUMU AĞIRLAŞTI

Anoreksiya ile mücadele eden Nihal Candan’ın sağlık durumu ciddi bir şekilde kötüleşti. Genç isim, 23 kiloya kadar düştükten sonra yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ne yazık ki, yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti. Şimdi herkesin merak ettiği soru, Nihal Candan’ın babası Hakan Candan kimdir?

Nihal Candan, sosyal medya fenomeni olarak tanınıyor ve cezaevinde kaldığı dönemde sağlık sorunlarıyla karşılaştı. Yapılan açıklamalarda, ona yeme bozukluğu teşhisi olan anoreksiya nervoza konuldu. Bu hastalık, kişinin bilinçli olarak yemek yemeyi reddetmesi ve kilo alma korkusuyla aşırı zayıflama süreci yapmasına yol açıyor. Asıl adı Gülnihal Candan olan fenomen, 15 Haziran 1995 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi ve eğitim hayatına İstanbul’da devam etti.

Nihal Candan, televizyon kariyerine 2014 yılında TV8’de yayınlanan Bu Tarz Benim isimli moda yarışmasıyla başladı. 16 Ekim 2014’te konuk olarak katıldığı bu yarışmada jüri üyelerinden üç yıldız alarak kalıcı yarışmacı olmaya hak kazandı. Programın ikinci sezonunda da yarışmacı olarak yer aldı. Bu süreçte Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez ana jüri olarak görev yaptı. Nihal’in 1997 doğumlu Bahar Candan isimli bir kız kardeşi de bulunuyor ve o da aynı yarışma ile dikkat çekti.

Nihal Candan, 2016 yılında Survivor yarışması ile televizyon kariyerine devam etti. 7 Şubat 2016’da başlayan bu yarışmada gönüllüler takımında yer aldı. Sosyal medya paylaşımları ve yarışmalardaki performansıyla önemli bir takipçi kitlesi oluşturdu. Nihal Candan’ın babası Prof. Dr. Hakan Candan, aslen Karamanlı olup akademik kariyerine Selçuk Üniversitesi’nde başlamış ve burada yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. Kendisi “İş Dünyası ve Bürokrasi İlişkileri Bağlamında Girişimcilerin Türk Kamu Bürokrasisi Algısına Yönelik Bir Araştırma” başlıklı doktora tezi ile dikkat çekmiştir. Şu anda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor.