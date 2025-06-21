Nihal Candan Anoreksiya Nedeniyle Hayatını Kaybetti

SAĞLIK DURUMU AĞIRLAŞTI

Anoreksiya ile mücadele eden Nihal Candan’ın sağlık durumu son zamanlarda ciddi şekilde kötüleşti. Genç fenomen, 23 kiloya kadar düşerek hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Maalesef, Candan yaşam mücadelesini kaybetti.

NEDEN HAPSE GİRDİ?

Nihal Candan, asıl adı Gülnihal Candan olan sosyal medya fenomenidir ve 15 Haziran 1995 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul’da devam eden Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisidir. Televizyonda ilk olarak 2014 yılında, TV8’de yayınlanan“Bu Tarz Benim” isimli moda yarışmasında dikkat çekti. Yarışmaya 16 Ekim 2014 tarihinde konuk olarak katılan Candan, jüri üyelerinden üç yıldız alarak kalıcı yarışmacı unvanını kazandı.

TELEVİZYON KARİYERİ

Nihal Candan, yarışmanın ikinci sezonunda da yarışmacı olarak yer aldı. Bu süreçte Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez ana jüri koltuğunda oturdu. Ayrıca, Soner Sarıkabadayı da bir bölümde konuk jüri olarak programa katıldı. Nihal Candan’ın bir kız kardeşi vardır; 1997 doğumlu Bahar Candan da aynı yarışma ile tanınarak halkın ilgisini çekmeyi başardı.

Candan, televizyon kariyerine 2016 yılında Survivor yarışmasıyla devam etti. 7 Şubat 2016 tarihinde başlayan yarışmada gönüllüler takımında yer aldı. Hem yarışmalardaki performansı hem de sosyal medya paylaşımları ile geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Ancak, 16 Kasım 2023’te suç örgütüne üye olma ve dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Nihal Candan, yaklaşık bir yıl sonra anoreksiya nevroza nedeniyle cezaevinden tahliye oldu.