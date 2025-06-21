Nihal Candan Anoreksiya Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Anoreksiya ile mücadele eden Nihal Candan’ın sağlık durumu son dönemde kötüleşmişti. Genç fenomen, 23 kiloya kadar düştükten sonra yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ne yazık ki, Nihal Candan, yaşam mücadelesini kaybetti. Peki, Gülnihal Candan kimdir, Nihal Candan’ın gerçek adı nedir?

YAŞAM MÜCADALESİ

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Nihal Candan, cezaevinde bulunduğu dönemde ciddi sağlık problemleri yaşamaya başladı. Yapılan açıklamalarda, Candan’ın yeme bozukluğu olarak bilinen anoreksiya nervoza teşhisiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Bu hastalık, bireyin bilinçli olarak yemek yeme eylemini reddetmesine ve kilo alma korkusuyla aşırı zayıflama süreci yaşamasına yol açıyor. Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995’te Mersin’de dünyaya geldi ve eğitimini İstanbul’da sürdürdü. Şu an Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olarak eğitim hayatına devam ediyor.

Nihal Candan, televizyon kariyerine 2014 yılında TV8’de yayınlanan Bu Tarz Benim isimli moda yarışmasıyla adım attı. 16 Ekim 2014’te konuk olarak katıldığı yarışmada jüri üyelerinden üç yıldız alarak kalıcı yarışmacı olma hakkını kazandı. Yarışmanın ikinci sezonunda da yer aldı ve o dönem Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez gibi isimlerle birlikte ana jüri koltuğunda oturdu. Nihal Candan’ın 1997 doğumlu Bahar Candan isminde bir kız kardeşi bulunuyor. Bahar Candan da aynı yarışma ile tanınmış ve dikkatleri üzerine çekmiştir.

BAŞARIYLA DEVAM EDEN YARIŞMALAR

Nihal Candan, kariyerine Survivor 2016 ile devam etti ve 7 Şubat 2016 tarihinde başlayan yarışmada gönüllüler takımında görev aldı. Hem yarışmalardaki performansı hem de sosyal medya paylaşımları sayesinde geniş bir takipçi kitlesine ulaşmayı başardı.