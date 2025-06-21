Nihal Candan, Anoreksiya Nervoza nedeniyle vefat etti

NİHAL CANDAN’IN HASTALIK SÜRECİ

Televizyon yarışmaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Nihal Candan, Anoreksiya Nervoza hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Cezaevinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir tedavi gören Candan, geçtiğimiz gün yoğun bakımda yaşam savaşını kaybetti. 23 kiloya kadar düştüğü öğrenilen Candan’ın kalbi önceki gün durmuş ve ilk müdahale ile hayata döndürülmüştü. Fakat, 24 saatlik kritik sürecin ardından genç fenomen, kalbi ikinci kez durarak, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Nihal Candan, Kasım 2023’te kardeşi Bahar Candan ile birlikte “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 5,5 ay süren tutukluluğu sırasında ciddi sağlık sorunları yaşayan Candan’a, yeme bozukluğu olan Anoreksiya Nervoza teşhisi konulmuştu. Sağlık gerekçesiyle tahliye edilen Candan, tedavisine ailesinin yanında devam ediyordu.

CENAZE TÖRENİ VE TOPLUMSAL ETKİSİ

Candan’ın cenazesi, 18 Haziran Salı günü İstanbul Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek. Bir dönem yarışma programlarındaki cesur tarzı ve sosyal medyadaki gösterişli yaşamıyla gündemden düşmeyen Nihal Candan, henüz genç yaşta yaşamını yitirmesiyle Türkiye’yi derinden sarstı. Candan’ın ölümünün ardından, katıldığı yarışmada ekrana gelen çocukluk fotoğrafı sosyal medyada tekrar dolaşıma girdi. O küçük yaştaki kare, görenleri derinden etkiledi.