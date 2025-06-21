Nihal Candan, Anoreksiya Nervoza’nın kurbanı oldu

NİHAL CANDAN’IN HASTALIĞI İLE İLGİLİ SÜREÇ

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, anoreksiya nervoza tedavisi gördüğü hastanede 30 yaşında hayatını kaybetti. Cezaevinde kaldığı süre zarfında anoreksiya nervoza hastalığına yakalanan Candan, hastanedeki tedavisini sürdürüyor ve son dönemlerde sağlığı ciddi şekilde kötüleşmişti. Vücut ağırlığı 23 kiloya düşen Nihal Candan, yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada kalbi ikinci kez durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Candan, hayatını kaybetti.

Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995’te Mersin’de dünyaya geldi. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8’de yayınlanan Bu Tarz Benim yarışmasıyla tanınmaya başladı. Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşe sahipti. 16 Ekim 2014 tarihinde Bu Tarz Benim yarışmasına konuk olarak katıldı ve jüriden 3 yıldız alarak yarışmaya katılmaya hak kazandı.

BİR BAŞARI HİKAYESİ: BU TARZ BENİM

İkinci sezon Bu Tarz Benim yarışmasında yarışmacı olarak yer alan Nihal Candan, burada Soner Sarıkabadayı’nın konuk jüri olduğu programda, Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu’nun ana jüri üyeleriyle yarıştı. Ayrıca, 7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasında da gönüllüler takımı arasında yer aldı.