Nihal Candan Anoreksiya’yla Mücadele Etti

NİHAL CANDAN’IN SAĞLIK DURUMU AĞIRLAŞTI

Anoreksiya ile mücadele eden Nihal Candan’ın sağlık durumu son zamanlarda ciddi şekilde ağırlaştı. Genç sosyal medya fenomeni, 23 kiloya kadar düştükten sonra yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak, ne yazık ki Nihal Candan, yaşam mücadelesini kaybetti. Nihal Candan’ın yaşam hikâyesinin yanı sıra, eski eşi Mehmet Faruk Çiçek hakkında da merak edilen sorular ortaya çıkıyor.

NİHAL CANDAN’IN HASTALIĞI VE KİMLİĞİ

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevindeyken ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı. Yapılan açıklamalara göre, Candan anoreksiya nervoza teşhisi aldı. Bu hastalık, bireyin bilinçli olarak yemek yemeyi reddetmesi ve kilo alma korkusuyla aşırı zayıflama sürecine girmesine neden oluyor. Asıl adı Gülnihal Candan olan fenomen, 15 Haziran 1995’te Mersin’de dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul’da devam ettiren Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisidir.

Nihal Candan, televizyon kariyerine 2014 yılında TV8’de yayınlanan Bu Tarz Benim adlı moda yarışmasıyla başladı. 16 Ekim 2014’te yarışmaya konuk olarak katılan Candan, jüri üyelerinden üç yıldız alarak kalıcı yarışmacı olmayı başardı. Yarışmanın ikinci sezonunda da yer aldı. Bu süreçte Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez gibi isimlerle jüri koltuğunda oturdu. Nihal Candan’ın 1997 doğumlu Bahar Candan isimli bir kız kardeşi de bulunuyor ve o da aynı yarışmayla dikkat çekti.

Televizyon kariyerine Survivor 2016 ile devam eden Candan, 7 Şubat 2016’da başladı ve gönüllüler takımında yer aldı. Hem yarışmalardaki performansı hem de sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesi oluşturdu. Nihal Candan’ın medeni durumu bekâr olarak biliniyor ve daha önce yaptığı evlilik biçimi olaylı bir şekilde sonlanmıştı.

MEHMET FARUK ÇİÇEK KİMDİR?

Nihal Candan’ın eski eşi Mehmet Faruk Çiçek, Türk iş insanı olarak dikkat çekiyor. Seyid Lojistik’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Daim Tabacco’nun sahibidir. 1 Şubat 1986’da Şırnak’ta dünyaya geldi. Annesi Yüksel, babası Hasan Çiçek’tir. Çocukluğunu Şırnak’ta geçiren Çiçek, ailesi ile birlikte daha sonradan Mersin’e taşındı. Mersin Koleji’nden mezun olduktan sonra Toros Üniversitesi’nden de diplomasını aldı.

İŞ HAYATINA ATILMASI VE BAŞARILARI

Mehmet Faruk Çiçek, 2014 yılında ailesinin de desteğiyle Seyid Lojistik firmasını kurarak ticaret hayatına adım attı. Çiçek’in Türkiye genelinde birçok temsilcilik ve acentesi bulunuyor. Seyid Lojistik, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’daki ülkelere taşımacılık hizmetleri sunuyor. Bunun yanı sıra, nargile tütünü üreticiliği ile de uğraşıyor. Mersin ve İstanbul’daki ofisleri aracılığıyla 15 ülkeye ihracat yapıyor.