Nihal Candan, Durumu Ciddi. Evli Değil

NİHAL CANDAN’IN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Nihal Candan, ‘Anoreksiya Nervoza’ hastalığı nedeniyle 23 kiloya düşerek yoğun bakımda tedavi edilmeye devam ediyor. Hastanede kalp masajı uygulandıktan sonra yeniden hayata döndürülen Candan’ın durumu, sosyal medya üzerinden paylaşılan açıklamalarla dikkat çekiyor. Kardeşi Bahar Candan, “Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi” ifadesiyle ablasının sağlık sorunlarını duyurdu.

NİHAL CANDAN’IN BEKARLIK DURUMU

Nihal Candan şu anda evli değildir ve medeni durumu bekâr olarak bilinmektedir. Daha önce bir evlilik yapmış ancak bu evlilik olaylı bir şekilde sona ermiştir. Bu tutum, onun sağlık sorunları ve tedavi sürecinin gölgesinde dikkat çekiyor.

Mehmet Faruk Çiçek, Türk iş insanı olarak öne çıkıyor. 1986 yılında Şırnak’ta doğmuş olan Çiçek, çocukluğunu orada geçirip Mersin’e taşınmış. Mersin Koleji’ni bitirdikten sonra Toros Üniversitesi’nden mezun olmuş ve ticaret hayatına atılmaya karar vermiş. 2014 yılında Seyid Lojistik firmasını kurarak lojistik sektöründe önemli bir yer edinmiştir. Çiçek, nargile tütünü üretimi de yaparak Mersin ve İstanbul’daki ofisleri aracılığıyla 15 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.