Haberler

Nihal Candan, Hastanede Hayatını Kaybetti

SOSYAL MEDYA FENOMENİ NİHAL CANDAN’IN YARGI SÜRECİ

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yargılandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevinde olduğu süre zarfında anoreksiya nervoza hastalığı teşhisi konulan Candan, hızlı kilo kaybı ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI VE AĞIR DURUMA DÜŞTÜ

Kısa süre önce hastaneye kaldırılan Nihal Candan’ın 23 kiloya kadar düştüğü öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi gördüğü süreçte kalbinin durduğuna dair bilgiler paylaşıldı. 27 yaşındaki Candan’ın, doktorların müdahalesine rağmen durumu giderek kötüleşti.

AİLESİ VE YAKINLARI İÇİN ZOR BİR HABER

Dün akşam, Nihal Candan’ın kalbi ikinci kez durdu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Candan’ın yaşamını yitirmesi ailesi ve yakın çevresini derin bir üzüntüye boğdu. Özellikle kardeşi Bahar Candan, hastane bahçesinde aldığı bu acı haberle adeta yıkıldı. Uzun bir süredir ablasının başucundan ayrılmayan Bahar Candan, sinir krizi geçirerek gözyaşları içinde feryat etti. Çevresindekiler tarafından güçlükle sakinleştirilen Candan’ın haykırışları hastane çevresinde duyuldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Ticaret Bakanlığı, Kaçakçılıkla Mücadele Ediyor

Ticaret Bakanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda 34 milyar TL değerinde kaçak malzeme ele geçirdi ve yasadışı ticareti önlemek için çalışmalara devam ediyor.
Haberler

Konkordato İlan Eden Firmalar Artmaya Başladı

Ekrem Coşkun Döner, Türkiye'deki 250'den fazla şubesinin yaşadığı mali sorunlar nedeniyle konkordato sürecine girdi. Mahkeme, şirketin borçlarını ödeme süresi olarak 3 ay belirledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.