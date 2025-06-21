Nihal Candan Hastanede Hayatını Kaybetti

NİHAL CANDAN’IN HASTALIK SÜRECİ VE VEFATI

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nihal Candan, “dolandırıcılık ve kara para aklama” suçlamasıyla yargılandıktan sonra tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Cezaevindeyken anoreksiya nervoza hastalığı teşhisi konmuş olan Candan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hızla kilo kaybı yaşadı ve ardından tahliye edildi.

23 KİLOYA DÜŞMESİ VE HASTANEDEN AÇIKLAMALAR

Kısa bir süre önce hastaneye kaldırılan Candan’ın 23 kiloya kadar düştüğü belirtildi. Yoğun bakımdaki tedavi sürecinde kalbinin durduğu ifade edilen 30 yaşındaki Candan’ın, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

ANOREKSİYA NERVOZA HASTALIĞI

Anoreksiya nervoza, genelde bir yeme bozukluğu olarak kabul edilen bir hastalıktır. Bu hastalık, yemek yememek veya çok az uyuyup, bunlardan enerji toplamak yerine aşırı aktif bir yaşam sürmeye çalışma belirtileri taşır. Özellikle genç kadınlarda görülen anoreksiya nervoza, hem bedeni hem de zihni etkileyen psikolojik bir bozukluktur. Bu hastalığa sahip olan bireyler, fazla kilolu olma korkusu taşır ya da kendilerinin fazla kilolu olduğunu düşünürler. Bu nedenle ya çok az yemek yeme ya da hiç yemek yememe eğiliminde olurlar. Anoreksiya nervoza, hem fiziksel hem de psikolojik özellikler barındırır. Uzmanlara göre bu hastalık, bireylerin diyet yapma isteği ile başlar ve zamanla kontrol edilemez hale gelir. Takıntılı düşünceleri olan bu insanlar, yalnızca diyet, yemek ve kilo konularında düşünerek hayatlarını bu çerçevede yönlendirirler.