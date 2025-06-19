Nihal Candan Hastanede Yoğun Bakımda

ANOREKSİYA NERVOZA HASTALIĞI VE NİHAL CANDAN’IN DURUMU

Anoreksiya Nervoza hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, yoğun bakımda tedavi edilmeye devam ederken, kalbi durdu. 10 dakika boyunca kalbinin durmasının ardından kalp masajı uygulanan Candan, yeniden hayata döndürüldü. Abla kardeş ilişkisi olan Bahar Candan, Nihal’in sağlık durumunu sosyal medya üzerinden duyurarak, “Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor!” diyerek durumun ciddiyetini vurguladı. Nihal’in sağlık sorunları sebebiyle serbest bırakılmasının ardından, hastaneye kaldırılmadan önce 37 kiloya düştüğü belirtildi. Tahliye olduktan sonra kilo vermeye devam eden Candan, 30 kiloya düşünce hastaneye yatırıldı.

NİHAL CANDAN’IN HAYATI VE EĞİTİMİ

Nihal Candan, gerçek adıyla Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi. Eğitimine İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde devam eden Candan, TV8 kanalında yayınlanan “Bu Tarz Benim” yarışmasıyla tanınmaya başladı. Bahar Candan adında 1997 doğumlu bir kardeşi bulunan Nihal Candan, 16 Ekim 2014 tarihinde “Bu Tarz Benim” yarışmasına konuk olarak katıldı ve jüriden 3 yıldız alarak yarışmaya katılmaya hak kazandı. İkinci sezonda yarışmacı olarak yer aldığı programda, jüri üyeleri arasında Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu bulunuyordu. Nihal, 7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasında gönüllüler takımıyla da mücadele etti.

GÜLNIHAL CANDAN’IN SOSYAL MEDYADAKİ ETKİSİ

Sosyal medya üzerindeki etkisiyle dikkat çeken Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları ile de gündeme gelmiş durumda. Anoreksiya Nervoza hastalığının getirdiği tehditlerle mücadele eden Candan, devam eden tedavisi sırasında 23 kiloya gerileyerek, sağlık durumu ciddiyetini korudu. Bu durum, sağlık sorunlarının genç bireyler üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Candan’ın yaşadığı bu sıkıntılar, toplumda bu hastalık üzerine bilinçlendirme çalışmaları yapılması gereken bir konu olarak öne çıkıyor.