Nihal Candan Hastaneye Kaldırıldı, Bekâr

NİHAL CANDAN’IN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Nihal Candan, ‘Anoreksiya Nervoza’ hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düştü. Tedavisi yoğun bakımda devam eden social medya fenomeninin kalbi bir süre durdu. Kalp masajı uygulandıktan sonra Nihal Candan hayata döndürüldü. Nihal Candan’ın ev durumu ve ilişkileri de merak konusu oldu.

Candan, cezaevinde 37 kiloya kadar düştükten sonra tahliye olduktan sonra da kilo vermeye devam etti ve 30 kiloya düşünce hastaneye kaldırıldı. Kardeşi Bahar Candan, ablasının sağlık durumunu sosyal medya üzerinden şu sözlerle duyurdu: “Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi.” Nihal Candan’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor ve 23 kiloya geriledi.

NİHAL CANDAN’IN MEDENİ DURUMU VE GEÇMİŞİ

Nihal Candan şu an için evli değildir ve medeni durumu bekâr olarak bilinmektedir. Geçmişte evlilik yaşamış fakat bu evlilik olaylı bir şekilde sona ermiştir. Nihal Candan’ın sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılması dikkat çekmiştir. Bu gelişmelerin ardından kendisine yönelik destek çağrıları artmıştır.