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Nihal Candan Hayatını Kaybetti

CEZAEVİNDE YAŞANAN SÜREÇ

2023 Kasım ayında “dolandırıcılık” suçlamasıyla cezaevine giren Nihal Candan, cezaevinde anoreksiya nervoza teşhisi aldıktan sonra tahliye edilmişti. Kasım 2023’te, sosyal medya fenomenleri olan Candan kardeşler, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” iddialarıyla tutuklanmıştı. Nihal Candan, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle serbest bırakılmıştı.

SAĞLIK DURUMU VE HASTANE SÜRECİ

Tahliye edildikten sonra tedavi altına alınan Nihal Candan, hastanede geçirdiği süreçte 23 kiloya kadar düştü. Önceki gün, kalbi durduğu ancak yeniden hayata döndüğü bildirilmişti. Ancak bugün, 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Nihal Candan, ikinci kez kalbinin durması sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı ve hayatını kaybetti.

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