Nihal Candan Hayatını Kaybetti, Gerginlik Hakim

ANI UNUTULMAZ HATIRALARA DÖNÜŞÜYOR

Uzun zamandır anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, ikinci kez kalbinin durması sonucu dün gece yaşamını yitirdi. Candan’ın 23 kiloya kadar düştüğü biliniyor ve bugün İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

DUYGUSAL ANLAR VE GERGİNLİK

Cenaze töreni sırasında yalnızca hüzün değil, gerilim de hakim oldu. Fenalık geçiren anne Umut Candan, “Bir lokma niye yediremediniz?” diyerek çevresindekilere isyan etti. Acılı annenin çığlıkları cami avlusunu doldururken, bu dramatik anlar törendeki duygusal atmosferi daha da güçlendirdi. Ayrıca, kimliği belirlenemeyen bir kişi, kameraman ve muhabirlere hakaret içeren sözler sarf etti. “Kızı öldürdünüz, sonra çekmeye gelin, cenazesini kaldırın. Pislikler.” diyerek basın mensuplarını hedef alan bu kişi, katılımcıların ve bazı basın çalışanlarının tepkisini çekti.

GİZLİ KALAN GERİLİM VE TARTIŞMA

Yaşanan bu olumsuz olaylar kısa süreli tartışmalara yol açtı. Ancak çevrede bulunan kişiler, durumu yatıştırmaya çalışarak gerginliği sona erdirmeye gayret etti. Bu anlar, Candan’ın son yolculuğundaki acı ve hüzün dolu atmosferi daha da yoğunlaştırdı.