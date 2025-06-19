Nihal Candan’ın Annesi Umut Candan

NİHAL CANDAN’IN HASTALIK SÜRECİ

‘Anoreksiya Nervoza’ hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın kalbi durdu. Kalp masajı ile 10 dakika sonra hayata döndürülen Candan, yeniden tedaviye alındı.

Nihal Candan’ın durumu ile ilgili sorulan soru; annesi Umut Candan’ın kim olduğudur. İlk teşhis konulduğunda ‘Anoreksiya Nervoza’ tanısı alan Nihal Candan, sağlık sorunları sebebiyle serbest bırakıldı. Kısa bir süre sonra kardeşi Bahar Candan da tahliye oldu. Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal, tahliye olduktan sonra da zayıflamaya devam ederek 30 kiloya düşünce hastaneye kaldırıldı.

Ablası Nihal Candan’ın sağlık durumu hakkında sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Bahar Candan, “Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız” ifadeleriyle durumu aktardı.

Nihal Candan’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyorken, annesi Umut Candan, kızının son durumu ile ilgili yaptığı açıklamada “Ölüm riskiyle karşı karşıyayız, makineye bağlı. 23 kiloya kadar düştü. Tüm organları iflas etmiş durumda. Duaya ihtiyacımız var” sözlerini kullandı.