Nihal Candan’ın Kalbi Durdu, Acil

NİHAL CANDAN’IN SAĞLIK DURUMU İÇİN ENDİŞE VERİCİ AÇIKLAMALAR

‘Anoreksiya Nervoza’ hastalığı sonucunda 23 kiloya kadar düşen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, tedavi sürecine yoğun bakımda devam ederken kalbinin durmasıyla karşılaştı. Kalbi 10 dakika kadar durduğu için acil müdahale yapılarak kalp masajı uygulanan Candan, sonrasında yeniden hayata döndürüldü. Nihal Candan’ın annesi Umut Candan hakkında merak edilenler ve sağlık durumu detayları öne çıkıyor.

NİHAL CANDAN’IN ANNESİ VE KARDIŞI HAKKINDAKİ GÜNDEM

İlk olarak ‘Anoreksiya Nervoza’ teşhisi konulmuş olan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden serbest bırakıldı. Kısa bir süre sonra kardeşi Bahar Candan da tahliye oldu. Cezaevinde 37 kilo olan Nihal Candan, tahliye olduktan sonra zayıflamaya devam ederek 30 kiloya düştüğünde hastaneye kaldırıldı. Kardeşi Bahar Candan, ablasıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden “Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız” ifadelerini kullanarak duyurusunu yaptı. Nihal Candan’ın sağlık durumunun ciddiyetine dair gelişmeler sürüyor.

ANNELERİN DUYGU DOLU AÇIKLAMALARI

Son günlerde, Nihal Candan’ın annesi Umut Candan, kızının kritik sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. “Ölüm riskiyle karşı karşıyayız, makineye bağlı. 23 kiloya kadar düştü. Tüm organları iflas etmiş durumda. Duaya ihtiyacımız var” diye belirtti. Candan’ın sağlık sıkıntıları devam ederken, tedavisine yoğun bakımda sürdürülüyor.