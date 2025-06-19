Nihal Candan’ın Kalbi Durdu, Hayata Döndü

ANOREKSİYA NERVOZA HASTALIĞININ CİDDİ ETKİLERİ

‘Anoreksiya Nervoza’ hastalığı yüzünden 23 kiloya kadar düşen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, tedavisine yoğun bakımda devam edilirken kalbi bir süre durdu. Kalp masajı ile yeniden hayata döndürülen Candan, sağlık durumu nedeniyle dikkat çekici bir süreç yaşadı. Başlangıçta ‘Anoreksiya Nervoza’ teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları sebebiyle serbest bırakıldığı cezaevinde 37 kiloya kadar düştü. Tahliye olduktan sonra da kilo kaybı yaşamaya devam eden Candan, 30 kiloya düşünce hastaneye kaldırıldı.

KARDESİNDEN DUYARLI ÇAĞRI

Kardeşi Bahar Candan, ablasının sağlık durumu ile ilgili sosyal medya üzerinden bir uyarı yaptı. “Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız” sözleriyle durumunu paylaştı. Nihal Candan’ın 23 kiloya gerilediği ve sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilmişti.

AİLE KAYGILI

Nihal Candan’ın annesi Umut Candan, kızının sağlık durumu hakkında “Ölüm riskiyle karşı karşıyayız, makineye bağlı. 23 kiloya kadar düştü. Tüm organları iflas etmiş durumda. Duaya ihtiyacımız var” şeklinde bir açıklama yaptı.

KALBİ DURDU, YENİDEN HAYATA DÖNDÜ

Son olarak, sunucu Pınar Kerimoğlu sosyal medya hesabında Nihal Candan’ın kalbinin durduğunu ve kalp masajı uygulandığını bildirdi. Kerimoğlu, “Nihal’in kalbi durmuş. Kalp masajı yapılıyor. Şimdi annesiyle konuştuk. Allah’ım ne olur bir şey olmasın, ne olur…” ifadelerini kullandı. Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu da, Candan’ın kalbinin yeniden çalıştırıldığını açıkladı. Doğu, “Nihal için dua edin. Kalbi durmuş şu an müdahale ediyorlar. Çok üzgünüm çok. Kalbini tekrar çalıştırdılar. Şu an durumu kritik.” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.