Nihal Candan’ın kalbi durdu, hayata döndü

NIHAL CANDAN’IN SAĞLIK DURUMU VE KALP KRİZİ

‘Anoreksiya Nervoza’ hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve tedavisi yoğun bakımda süren sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın kalbi durdu. 10 dakika boyunca kalbi duran Candan’a kalp masajı yapıldı ve tekrar hayata döndürüldü. Nihal Candan hakkında, ilk olarak ‘Anoreksiya Nervoza’ teşhisi konulmuştu. Sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılan Candan, kısa bir süre sonra kardeşi Bahar Candan ile birlikte tahliye oldu. Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal, tahliyesinin ardından zayıflamaya devam ederek 30 kiloya düşünce hastaneye kaldırıldı.

BAHAR CANDAN VE ABOO’SU SAĞLIK DURUMU

Kardeşi Bahar Candan, ablasının sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden “Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız” sözleriyle bilgi verdi. Nihal Candan’ın tedavisi yoğun bakımda devam ederken kilo vermeye devam ettiği ve 23 kiloya düştüğü, sağlık durumunun da ciddi olduğu öğrenildi.

BAHAR CANDAN’IN HAYATI VE KİŞİSELİĞİ

Bahar Candan, 17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan’ın ortanca kızı olan Bahar, Nihal Candan’ın kız kardeşidir. Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Bahar, avukat olmayı hedefliyor. Sesi ve tarzıyla sıkça magazin sayfalarında yer bulan Bahar, sosyal medyada iddialı paylaşımlar yapıyor. 2017 yılında “İşte Benim Stilim” programında “Dondurma Gibisin” şarkısını seslendirdi ve bu şarkı büyük ilgi gördü. Bahar Candan son olarak “Doya Doya Moda” programında yer alarak isminden söz ettirdi. Instagram hesabının elitlere yönelik olduğunu belirten Bahar, babası hakkında “Babam eğitimci olmasının yanında dinini yaşayan biri. Namaz kılan, oruç tutan, düşünceleri muhafazakâr bir insan” sözleriyle bahsetti. Bahar Candan, 1,76 cm boyunda ve 71 kilodadır.