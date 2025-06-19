Nihal Candan’ın Kalbi Durdu, Yeniden Hayata Döndü

ANOREKSİYA NERVOZA HASTALIĞI VE SAĞLIK SORUNLARI

‘Anoreksiya Nervoza’ hastalığı yüzünden 23 kiloya kadar düşen ve tedavisi yoğun bakımda devam eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın kalbi durdu. Kalbi 10 dakika boyunca durmanın ardından kalp masajı uygulanan Candan, yeniden hayata döndürüldü. Nihal Candan hangi hastanede tedavi görüyor? İlk olarak ‘Anoreksiya Nervoza’ teşhisi konan Candan, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden serbest bırakılmış ve kardeşi Bahar Candan da kısa süre sonra tahliye olmuştu.

TAAHHÜT SÜRECİ VE HASTANENİN AÇIKLANMAMASI

Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, tahliye olduktan sonra zayıflamayı sürdürdü ve 30 kiloya düştüğünde hastaneye kaldırıldı. Kardeşi Bahar Candan, ablasının sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden, “Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız” ifadeleriyle bilgi verdi. Tedavisi devam eden Nihal Candan’ın 23 kiloya gerilediği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

ANNESİNDEN DUYARLILIK ÇAĞRISI

Bir süre önce Nihal Candan’ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan annesi Umut Candan, “Ölüm riskiyle karşı karşıyayız, makineye bağlı. 23 kiloya kadar düştü. Tüm organları iflas etmiş durumda. Duaya ihtiyacımız var” dedi. Son olarak, sunucu Pınar Kerimoğlu sosyal medya hesabından Nihal Candan’ın kalbinin durduğunu ve kalp masajı yapıldığını duyurdu. Kerimoğlu, “Nihal’in kalbi durmuş. Kalp masajı yapılıyor. Şimdi annesiyle konuştuk. Allah’ım ne olur bir şey olmasın, ne olur…” sözlerine yer verdi.

KALBININ TEKRAR ÇALIŞTIRILDIĞI AÇIKLANDI

Öte yandan, Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu, Candan’ın kalbinin yeniden çalıştırıldığını paylaştı. Doğu, “Nihal için dua edin. Kalbi durmuş şu an müdahale ediyorlar. Çok üzgünüm çok. Kalbini tekrar çalıştırdılar. Şu an durumu kritik.” ifadelerini kullandı. Nihal Candan’ın hangi hastanede tedavi edildiği henüz belirtilmedi.