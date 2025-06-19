Nihal Candan’ın Kalbi Durdu, Yeniden Hayata Döndü

Anoreksiya Nervoza nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve tedavisi yoğun bakımda süren sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın kalbi durdu. Kalbi 10 dakika boyunca atmadıktan sonra kalp masajı uygulamasıyla yeniden hayata döndürüldü. Nihal Candan’ın babası Hakan Candan ile ilgili bilgiler de merak ediliyor. İlk olarak ‘Anoreksiya Nervoza’ teşhisi konulmuş olan Nihal, sağlık sorunları yüzünden serbest bırakıldı. Kısa bir süre sonrasında ise kardeşi Bahar Candan da tahliye oldu. Cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal, tahliye edildikten sonra da kilo vermeye devam etti ve 30 kiloya düşünce hastaneye kaldırıldı.

Nihal Candan’ın Sağlık Durumu

Kardeşi Bahar Candan, ablasının sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden şu sözlerle bilgi verdi: “Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız.” Nihal Candan’ın tedavisi yoğun bakımda sürmekte, bu süreçte kilo vermeye devam ederek 23 kiloya gerilediği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hakan Candan Hakkında Bilgiler

Prof. Dr. Hakan Candan, aslen Karamanlı olup, akademik kariyerine Selçuk Üniversitesi’nde başlayarak burada yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. “İş Dünyası ve Bürokrasi İlişkileri Bağlamında Girişimcilerin Türk Kamu Bürokrasisi Algısına Yönelik Bir Araştırma” başlıklı doktora tezine sahip olan Hakan Candan, şu anda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor.