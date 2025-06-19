Nihal Candan’ın Kalbi Durdumuş

HASTA GÜNCELLEMESİ

Nihal Candan, cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi aldı ve sonrasında hastanede tedavi görmeye başladı. Modacı Pınar Kerimoğlu, Candan’ın kritik sağlık durumu ile ilgili bilgi vererek, “Nihal’in kalbi durmuş. Kalp masajı yapılıyor. Şu anda annesiyle konuştuk.” açıklamasını yaptı.

SON DURUM

Tahliyesinin ardından hızla kilo kaybeden Candan, hastaneye kaldırıldı ve yapılan kontrollerde 23 kiloya kadar düştüğü öğrenildi. Nihal Candan’ın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Ayrıntılar ise daha sonra paylaşılacak.