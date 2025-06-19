Haberler

Nihal Candan’ın Kalbi Durdumuş

HASTA GÜNCELLEMESİ

Nihal Candan, cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi aldı ve sonrasında hastanede tedavi görmeye başladı. Modacı Pınar Kerimoğlu, Candan’ın kritik sağlık durumu ile ilgili bilgi vererek, “Nihal’in kalbi durmuş. Kalp masajı yapılıyor. Şu anda annesiyle konuştuk.” açıklamasını yaptı.

SON DURUM

Tahliyesinin ardından hızla kilo kaybeden Candan, hastaneye kaldırıldı ve yapılan kontrollerde 23 kiloya kadar düştüğü öğrenildi. Nihal Candan’ın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Ayrıntılar ise daha sonra paylaşılacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Gaziantep’te Yangın Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde anız yakımından kaynaklanan yangın, rüzgarla yayılarak çevresine zarar verdi. İtfaiye ve Orman ekipleri, alevleri etkili bir şekilde söndürdü.
Haberler

Nihal Candan’ın Sağlık Durumu Kritik

Kasım 2023'te dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, altı ay cezaevinde kaldı. Nihal Candan'ın babası Hakan Candan hakkında bilgi arayışları başladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.