Nihal Candan’ın Kalbi Durdun, Hayata Döndü

ANOREKSİYA NERVOZA HASTALIĞIYLA SORUNLAR YAŞAYAN NIHAL CANDAN

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, ‘Anoreksiya Nervoza’ hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düştü ve tedavisi yoğun bakımda sürüyor. 10 dakika boyunca kalbi duran Candan, yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü. Nihal Candan ilk olarak ‘Anoreksiya Nervoza’ teşhisi ile tedavi altına alınmış, sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldıktan sonra kısa süre içinde kardeşi Bahar Candan da tahliye olmuştu.

SAĞLIK DURUMUNDAKİ CİDDİ GELİŞMELER

Cezaevindeyken 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, tahliye olduktan sonra zayıflamaya devam ederek 30 kiloya düşünce hastaneye kaldırıldı. Kardeşi Bahar Candan, ablasının sağlık durumuyla ilgili sosyal medya üzerinden “Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız” şeklinde açıklama yaptı. Nihal Candan’ın 23 kiloya gerilediği, sağlık durumunun da kritik olduğu öğrenildi.

AİLESİNDEN DUYGULU AÇIKLAMALAR

Geçtiğimiz günlerde Nihal Candan’ın annesi Umut Candan, kızının sağlık durumu hakkında “Ölüm riskiyle karşı karşıyayız, makineye bağlı. 23 kiloya kadar düştü. Tüm organları iflas etmiş durumda. Duaya ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Tedavi süreci devam eden Nihal Candan hakkında son olarak sunucu Pınar Kerimoğlu, sosyal medya hesabından durumunu paylaştı; “Nihal’in kalbi durmuş. Kalp masajı yapılıyor…” şeklinde duyuru yaptı.

KRİTİK ANLAR VE SON DURUM

Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya üzerinden Nihal Candan’ın kalbinin yeniden çalıştırıldığını duyurdu. Doğu, “Nihal için dua edin. Kalbi durmuş şu an müdahale ediyorlar. Çok üzgünüm çok. Kalbini tekrar çalıştırdılar. Şu an durumu kritik.” açıklamasını yaptı. Nihal Candan’ın kalbinin 10 dakika boyunca durduğu belirtildi. Candan’ın hangi hastanede tedavi aldığına dair henüz bir bilgi mevcut değil.