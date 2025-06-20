Nihal Candan’ın Kalbi Durduruldu

ANOREKSİYA NERVOZA HASTALIĞI VE NİHAL CANDAN’IN DURUMU

Anoreksiya Nervoza hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, yoğun bakımda tedavi görmeye devam ederken kalbi durdu. On dakika boyunca kalbi duran Candan, kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldü. Nihal Candan’ın gerçek adı Gülnihal Candan. Peki, Gülnihal Candan kimdir? İlk olarak anoreksiya tanısı konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldıktan sonra kısa bir süre içinde kardeşi Bahar Candan da tahliye oldu.

SAĞLIK SORUNLARININ ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, tahliye olduktan sonra zayıflamaya devam ederek 30 kiloya düşünce hastaneye kaldırıldı. Kardeşi Bahar Candan, ablasının sağlık durumunu sosyal medya aracılığıyla takipçilerine duyurarak, “Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız” sözlerini paylaştı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Nihal Candan’ın 23 kiloya gerilediği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8’de yayınlanan “Bu Tarz Benim” programıyla ünlendi. 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır. Nihal Candan, 16 Ekim 2014 tarihinde “Bu Tarz Benim” yarışmasına konuk olarak katıldı ve jüriden 3 yıldız alarak yarışmaya katılma hakkı kazandı. İkinci sezon “Bu Tarz Benim” yarışmasında yarışmacı olarak yer alan Candan, programda konuk jüri olarak Soner Sarıkabadayı’nın yanında, Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu gibi ana jüri üyeleri bulunuyordu. Nihal Candan, 7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasında gönüllüler takımında da yer aldı.