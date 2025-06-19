Nihal Candan’ın Kalbi Durduruldu

NİHAL CANDAN’IN SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, ‘Anoreksiya Nervoza’ hastalığı nedeniyle 23 kiloya düşerek tedavi ediliyor. Yoğun bakımda olduğundan Candan’ın kalbi 10 dakika boyunca durdu, ancak kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldü. Candan, ilk olarak bu hastalık sebebiyle teşhis aldıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi ve ardından Bahar Candan da serbest bırakıldı.

AĞIR KILO KAYBI VE HASTANE SÜRECİ

Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, tahliye sonrası da zayıflamaya devam etti ve 30 kiloya düşmesiyle hastaneye kaldırıldı. Kardeşi Bahar Candan, durumunu sosyal medya üzerinden duyurarak, “Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor!” diyerek yardım çağrısında bulundu. Nihal’in 23 kiloya gerilemesi ve sağlık durumunun kritik olduğu bilgisi alındı.

AİLENİN KAYGILI BEKLENTİSİ

Geçtiğimiz günlerde Nihal Candan’ın annesi Umut Candan, kızının sağlık durumu hakkında, “Ölüm riskiyle karşı karşıyayız, makineye bağlı. 23 kiloya kadar düştü. Tüm organları iflas etmiş durumda. Duaya ihtiyacımız var” şeklinde bir açıklamada bulundu.

KALP DURMASI VE MÜDAHELE

Son olarak, sunucu Pınar Kerimoğlu, sosyal medya hesabından Nihal Candan’ın kalbinin durduğunu ve kalp masajı yapıldığını bildirdi. Kerimoğlu’nun paylaşımında, “Nihal’in kalbi durmuş. Kalp masajı yapılıyor… Allah’ım ne olur bir şey olmasın!” ifadelerine yer verdi. Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu ise, Candan’ın kalbinin yeniden çalıştırıldığını aktararak, “Nihal için dua edin. Kalbi durmuş, müdahale ediliyor. Çok üzgünüm. Kalbini tekrar çalıştırdılar, şu an durumu kritik,” dedi. Doğu, Candan’ın kalbinin 10 dakika boyunca durduğunu da belirtti.