Nihal Candan’ın Sağlık Durumu Critik

SON GÜNLERDE KONUŞULAN SAĞLIK DURUMU

Son zamanlarda sağlık durumu ile dikkat çeken sosyal medya fenomeni Nihal Candan, hakkında meydana gelen açıklamalarla birlikte gündemin merkezi haline geldi. Gelişmeler sonrası sosyal medyada hızla yayılan çeşitli iddialar, sevenleri ve takipçileri tarafından Nihal Candan’ın durumu hakkında net bilgi arayışına sebep oldu. Peki, Nihal Candan’ın durumu ne? İşte fenomenin son durumu hakkında merak edilenler…

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Sosyal medyada dolaşan “öldü” iddialarının gerçek dışı olduğu netlik kazandı ve Nihal Candan hakkında henüz resmi bir vefat açıklaması yapılmadı. Doktor gözetiminde süren tedavi sürecinde Candan’ın yaşam fonksiyonlarının desteklendiği ve kritik sürecin devam ettiği bildirildi.

SAĞLIK SORUNLARIYLA GÜNDEMDE

Magazin ve sosyal medya dünyasında sık sık adı geçen Nihal Candan, sağlık sorunları sebebiyle yeniden gündeme geldi. Cezaevinde geçirdiği süreçten sonra anoreksiya nervoza teşhisi konulan Candan, tahliyesinin ardından ciddi bir tedavi sürecine alınmıştı. Ancak sağlık durumu kötüleşen genç isimden gelen son bilgiler endişe verici. Son alınan bilgilere göre, 29 kiloya kadar düşen Nihal Candan’ın kalbi kısa süre içinde iki kez durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Candan, şu an yoğun bakım ünitesinde tedavi altında.

YOĞUN BAKIM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Modacı Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan’ın durumu hakkında bilgi vererek, ilk 24 saatin hayati önem taşıdığını aktardı. Kerimoğlu, Candan’ın annesiyle kısa bir iletişim kurabildiğini ancak durumun hâlâ ciddiyetini koruduğunu ifade etti. Kardeşi Bahar Candan ise yaşanan süreci “Ölümle burun buruna geldi” sözleriyle özetlerken, organ fonksiyonlarının zayıfladığı ve metabolizmasının ciddi anlamda çöktüğünü belirtti. Nihal Candan için yoğun bakım süreci dikkatle takip ediliyor.