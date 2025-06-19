Nihal Candan’ın Sağlık Durumu Kötü

CEZAEVİNDE HASTALANDI

Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konan Nihal Candan, hastanede tedavi görüyor. Modacı Pınar Kerimoğlu, Candan’ın sağlık durumu ile ilgili endişe verici bir gelişmeyi duyurdu. Nihal Candan’ın kalbinin durduğunu açıkladı.

SAĞLIK DURUMUNDAKİ SON GELİŞMELER

Tahliyesinin ardından hızla kilo kaybeden ve hastaneye kaldırılan Nihal Candan’ın sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. 23 kiloya kadar düşen Candan’ın kalbinin durduğu belirtiliyor. Pınar Kerimoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Nihal’in kalbi durmuş. Kalp masajı yapılıyor. Şu anda annesiyle konuştuk.” dedi. Ayrıntılar geliyor…