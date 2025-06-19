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Nihal Candan’ın Sağlık Durumu Kötü

CEZAEVİNDE HASTALANDI

Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konan Nihal Candan, hastanede tedavi görüyor. Modacı Pınar Kerimoğlu, Candan’ın sağlık durumu ile ilgili endişe verici bir gelişmeyi duyurdu. Nihal Candan’ın kalbinin durduğunu açıkladı.

SAĞLIK DURUMUNDAKİ SON GELİŞMELER

Tahliyesinin ardından hızla kilo kaybeden ve hastaneye kaldırılan Nihal Candan’ın sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. 23 kiloya kadar düşen Candan’ın kalbinin durduğu belirtiliyor. Pınar Kerimoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Nihal’in kalbi durmuş. Kalp masajı yapılıyor. Şu anda annesiyle konuştuk.” dedi. Ayrıntılar geliyor…

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Gaziantep’te Yangın Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde anız yakımından kaynaklanan yangın, rüzgarla yayılarak çevresine zarar verdi. İtfaiye ve Orman ekipleri, alevleri etkili bir şekilde söndürdü.
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Nihal Candan’ın Sağlık Durumu Kritik

Kasım 2023'te dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, altı ay cezaevinde kaldı. Nihal Candan'ın babası Hakan Candan hakkında bilgi arayışları başladı.

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