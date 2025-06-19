Nihal Candan’ın Sağlık Durumu Kritik

SOSYAL MEDYADA KRİTİK GELİŞMELER

Nihal Candan, sosyal medyada tanınan bir isim olarak sağlık durumu ile gündemde. “Anoreksiya Nervoza” teşhisi konulan Candan, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden serbest bırakıldı. Tahliye olduktan sonra ise zayıflamaya devam ederek 30 kiloya düştü ve hastaneye kaldırıldı.

KARDEŞİNDEN ACIL AÇIKLAMA

Kardeşi Bahar Candan, ablasının sağlık durumu hakkında sosyal medyadan çıldıran bir paylaşım yaptı. “Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız” dedi. Nihal Candan’ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor ve kilo vermeye devam ederek 23 kiloya gerilediği bildiriliyor. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

ANNELERİN DUASI

Nihal Candan’ın annesi Umut Candan, kızının durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ölüm riskiyle karşı karşıyayız, makineye bağlı. 23 kiloya kadar düştü. Tüm organları iflas etmiş durumda. Duaya ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Son gelişmelerde sunucu Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan’ın kalbinin durduğunu ve kalp masajı yapıldığını duyurdu.

KRİTİK ANLAR

Kerimoğlu, sosyal medya hesabında “Nihal’in kalbi durmuş. Kalp masajı yapılıyor. Şimdi annesiyle konuştuk. Allah’ım ne olur bir şey olmasın, ne olur…” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu, Candan’ın kalbinin yeniden çalıştırıldığını belirtti. Doğu, “Nihal için dua edin. Kalbi durmuş şu an müdahale ediyorlar. Çok üzgünüm çok. Kalbini tekrar çalıştırdılar. Şu an durumu kritik.” diyerek gelişmeleri aktardı. Candan’ın kalbinin 10 dakika boyunca durduğunu da ekledi.