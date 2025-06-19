Nihal Candan’ın Sağlık Durumu Kritik

ANOREKSIYA NERVOZA HASTALIĞI SÜRECİ

‘Anoreksiya Nervoza’ hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve tedavisi yoğun bakımda devam eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın kalbi durdu. 10 dakika boyunca kalbi duran Candan, bu süre zarfında kalp masajı uygulanarak yeniden hayata döndürüldü. Nihal Candan’ın babasının kim olduğu ise merak ediliyor.

SAĞLIK SORUNLARI VE AİLE DURUMU

İlk olarak ‘Anoreksiya Nervoza’ teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden serbest bırakıldı. Daha kısa bir süre sonra kardeşi Bahar Candan da tahliye oldu. Cezaevindeyken 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, tahliye olduktan sonra da zayıflamaya devam ederek 30 kiloya düştü ve hastaneye kaldırıldı. Kardeşi Bahar Candan, sosyal medya aracılığıyla ablasının sağlık durumunu şu şekilde duyurdu: “Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız.” Nihal Candan’ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, 23 kiloya gerilediği öğrenildi.

HAKAN CANDAN’IN AKADEMİK KARİYERİ

Prof. Dr. Hakan Candan’ın aslen Karamanlı olduğu ve akademik kariyerine Selçuk Üniversitesi’nde başladığı biliniyor. Burada yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Hakan Candan, “İş Dünyası ve Bürokrasi İlişkileri Bağlamında Girişimcilerin Türk Kamu Bürokrasisi Algısına Yönelik Bir Araştırma” başlıklı bir doktora tezi yazdı. Kendisi şu an Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor.