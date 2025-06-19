Nihal Candan’ın sağlık durumu kritik

KRİTİK GELİŞMELER

Sosyal medyada tanınan isimlerden Nihal Candan’ın sağlık durumu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Candan, tahliyesinin ardından hızla kilo kaybediyor ve hastaneye kaldırılıyor. Son bilgilere göre, 23 kiloya kadar düşen Candan’ın kalbinin durduğu aktarıldı. Bu durumun ardından modacı Pınar Kerimoğlu, Instagram hesabından açıklama yaparak, “Nihal’in kalbi durmuş. Kalp masajı yapılıyor. Şu anda annesiyle konuştuk.” şeklinde bilgi verdi.

NIHAL CANDAN HAKKINDA

Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam eden Candan, TV8’de yayımlanan “Bu Tarz benim” yarışmasında tanındı. Bu yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi bulunuyor. 16 Ekim 2014 tarihinde “Bu Tarz Benim” yarışmasına konuk olarak katılan Candan, jüriden 3 yıldız alarak yarışmaya katılma hakkı kazandı. Aynı yarışmanın ikinci sezonunda yarışmacı olarak yer alan Candan, programda konuk jüri olarak da Soner Sarıkabadayı ile karşılaştı. Ana jüri üyeleri arasında ise Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu bulunuyordu. Nihal Candan, 7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasında gönüllüler takımında mücadele etti.