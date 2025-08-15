Nihal Candan’ın Vefatı Üzüntü Yarattı

FERAGAT VE HASTALIK SÜRECİ

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Cezaevinde Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunlarının kötüleşmesi sonucu geçici tahliye edilmişti. Uzun bir tedavi süreci geçiren Candan, hastalığın ilerlemesi ve vücut direncinin azalması nedeniyle zor zamanlar yaşadı. 20 Haziran’da bir rahatsızlık geçirerek hastaneye kaldırıldı ve ertesi gün kalbinin bir kez daha durması sonucu hayatını kaybetti.

KAYIP VE SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

Nihal Candan’ın ölümü, ailesi ve dostları için derin bir yas yaratırken, acının tazeliği hala hissediliyordu. Ölümünün üzerinden çok kısa bir süre geçtikten sonra, kız kardeşi Bahar Candan, “Nihal Candan’ın kız kardeşi” ifadesini eklediği TikTok hesabında paylaşım yaptı. Bu paylaşım, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti ve çeşitli tepkilere yol açtı. Birçok kişi, Bahar Candan’ın bu paylaşımını “zamansız” ve “duyarsız” bir hareket olarak nitelendirdi. İçeriğin ne amaçla paylaşıldığı net olmamakla birlikte, tepkiler hızla büyüyerek sosyal medyanın gündemine oturdu.