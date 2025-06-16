Nihal Candan’ın Yatak Görüntüleri Tepki Topladı

ANOREKSİYA TEŞHİSİ VE SOSYAL MEDYA TARTIŞMALARI

Anoreksiya tanısı taşıyan Nihal Candan’ın hasta yatağında çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması, medya etiklerini bir kez daha tartışmaya açtı. Bu görüntüleri paylaşan kişinin modacı Pınar Kerimoğlu olması, kamuoyunda büyük bir tepkiye neden oldu. Magazin Bahane programında konuyla ilgili sert eleştiriler dile getirildi. Programın sunucuları Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, yaşam mücadelesi veren Candan üzerinden sosyal medya etkileşimi sağlanmaya çalışılmasının tamamen kabul edilemez olduğunu ifade etti.

ETİK DIŞI GÖRÜNTÜLER

Programda öne çıkan bir diğer kritik olay, Nihal Candan’ın yatağında yattığı sırada ağzına kuşkonmaz sokulduğu anların video kaydıyla sosyal medyada paylaşılması oldu. Bu görüntülerin Kerimoğlu tarafından servis edildiği iddia edilirken, “Bu görüntüler etkileşim kasmak uğruna yapılan bir şovdur” ifadesi dikkat çekti. Kalaycıoğlu, canlı yayında bu paylaşımlara karşı sert tepkisini dile getirerek, “Ölüm döşeğinde bir kadının çığlık seslerini sosyal medyadan paylaşmak ne demek ya?” dedi.

Tepkiler bunun ötesine geçmedi. Sunucu, Pınar Kerimoğlu’nun hastane odasına girerek hasta yatağındaki Nihal Candan’ın yanına uzandığını ve onu teşhir eden görüntülerin kesinlikle etik dışı olduğunu belirtti. “Bu görüntüleri sadece sosyal medya etkileşimi almak için paylaşıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Bu, habercilikle, insanlıkla, annelikle bağdaşmaz” diyerek durumu kınadı. Kalaycıoğlu, Candan ailesinin uzun yıllardır zorlu bir sınavdan geçtiğini vurgulayarak, bu tür davranışların asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

SEKTÖRDEKİ ETİK SINIRLAR

Gökay Kalaycıoğlu, olayın arka planında daha çarpıcı detaylara da değinerek, “Araştırdım, ailenin seni aradığını ve çekim yapmanı istediğini biliyorum. Ama sen bunu bir fırsata çevirdin. Bu, mesleki değil kişisel bir şov” dedi. Ayrıca, sektörde birçok içerik ve teklif bulunduğunu ancak her çağrıya yanıt vermediklerini, etik sınırlar içinde hareket ettiklerini belirterek Kerimoğlu’na karşı eleştirilerini sürdürdü. Gazeteci Hakan Solaker, hasta mahremiyetinin ihlal edildiğini vurgulayarak, bu görüntülerin çekim süreci ve hastane yönetiminin buna nasıl izin verdiğinin sorgulanması gerektiğini belirtti. Hasta mahremiyetinin ihlali, sadece etik olarak değil hukuki açısından da ciddi sorunlar içerdiğine dikkat çekti.

PROFESYONEL YETERSİZLİKLER VE SOSYAL MEDYA

Mesleki alanda istenen başarıyı elde edemeyen Pınar Kerimoğlu’nun, bu açığı sosyal medya fenomenliği ile kapatmaya çalıştığı yönünde yorumlar dile getirildi. Son dönemdeki dikkat çekici adımlarının, profesyonel yetersizliklerin popülerlik arayışında örtülmeye çalışıldığı eleştirileri öne çıktı.