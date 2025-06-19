Nihal Candan Kalbi Durdu, Hayata Döndü

NİHAL CANDAN’IN TEDAVİ SÜRECİ

Nihal Candan, ‘Anoreksiya Nervoza’ hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düştü ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Kalbi 10 dakika boyunca duran Candan, kalp masajı sayesinde hayata döndürüldü. Candan’ın sağlık durumu hakkında sorular devam ederken, geçmiş dönemde ‘Anoreksiya Nervoza’ teşhisi konmuştu. Sağlık sorunları nedeniyle kısa bir süre önce serbest bırakılmış fakat sadece birkaç gün sonra Bahar Candan ile tahliye olmuştu.

Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, tahliye sonrası zayıflamaya devam ederek 30 kiloya düştü ve hastaneye kaldırıldı. Kardeşi Bahar Candan, ablasının sağlık durumu hakkında sosyal medyadan, “Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor!” diyerek yardım çağrısında bulunmuştu. Nihal Candan, tedavi sürecinde yoğun bakımda kalmaya devam ederken, 23 kiloya gerilemenin ciddiyetini koruduğu bildirildi.

AİLESİNDEN AÇIKLAMALAR

Nihal Candan’ın annesi Umut Candan, kızının sağlık durumu hakkında açıklama yaparak, “Ölüm riskiyle karşı karşıyayız, makineye bağlı. 23 kiloya kadar düştü. Tüm organları iflas etmiş durumda. Duaya ihtiyacımız var” şeklinde konuştu. Geçtiğimiz günlerde sunucu Pınar Kerimoğlu, sosyal medya üzerinden Nihal Candan’ın kalbinin durduğunu ve müdahale edildiğini bildirdi. Kerimoğlu, “Nihal’in kalbi durmuş. Kalp masajı yapılıyor. Allah’ım ne olur bir şey olmasın” ifadelerini kullandı.

KALBİ TEKRAR ÇALIŞTI

Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu, Candan’ın kalbinin yeniden çalıştırıldığını duyurdu. Doğu, “Nihal için dua edin. Kalbi durmuş şu an müdahale ediyorlar. Çok üzgünüm çok. Kalbini tekrar çalıştırdılar. Şu an durumu kritik” sözleriyle durumu aktardı. Nihal Candan’ın hangi hastanede tedavi edildiği ise henüz açıklanmadı.