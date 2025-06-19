Nihal Candan Kalbi Durduruldu, Hayata Döndü

NIHAL CANDAN’IN KALBİ DURDU

23 kiloya kadar düşen ‘Anoreksiya Nervoza’ hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın kalbi durdu. Candan, 10 dakika boyunca kalp atışları durduktan sonra kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldü. Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldıktan sonra kardeşi Bahar Candan’ın bilgi verdiği durum sonrasında hastaneye kaldırıldı.

BİR KIZ KARDEŞ KİMDİR?

Nihal Candan ile Bahar Candan, kardeşlerdir. Bahar Candan, kısaca ablasının yaşadığı zorlu süreci sosyal medya üzerinden “Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız” sözleriyle ifade etti. Nihal Candan’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor ve kilo vermeye devam ediyor.

BAHAR CANDAN’IN HAYATI

Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan’ın ortanca kızı olan Bahar, Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisidir ve avukat olmayı hedefliyor. Sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlara imza atan Bahar, 2017’de “İşte Benim Stilim” programında “Dondurma Gibisin” şarkısını seslendirdi ve bu performansı ile ilgi topladı. Son olarak “Doya Doya Moda” programında bulundu.

İLİŞKİLERİ VE KİŞİSEL YETİŞİMİ

Bahar Candan, sosyal medya hesaplarında elit bir kitleye hitap ettiğini vurguladı. Bahar Candan, babasıyla ilgili olarak “Babam eğitimci olmasının yanında dinini yaşayan biri. Namaz kılan, oruç tutan, düşünceleri muhafazakâr bir insan.” şeklinde belirtti. Bahar’ın boyu 1.76 cm ve kilosu 71.