Nihal Candan, Kalp Krizi Geçirdi

NİHAL CANDAN’IN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Anoreksiya Nervoza hastalığı sebebiyle 23 kiloya düşen ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın kalbi durdu. 10 dakika süresince kalbi durmuş olan Candan, uygulan kalp masajının ardından yeniden hayata döndürüldü. Nihal Candan’ın hangi hastanede tedavi edildiği ise henüz bilinmiyor.

SAĞLIK SORUNLARI SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

İlk kez Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmış ve kısa bir süre sonra kardeşi Bahar Candan ile birlikte tahliye olmuştu. Cezaevinde 37 kiloya düşen Candan, tahliye edildikten sonra da kilo vermeye devam ederek 30 kiloya düştüğünde hastaneye kaldırılmıştı. Kardeşi Bahar Candan, ablasının sağlığındaki durumu sosyal medya aracılığıyla “Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız” sözleriyle duyurmuştu.

AİLESİNDEN DUYURULAR VE ÇAĞRILAR

Nihal Candan’ın tedavisi yoğun bakımda devam ederken, kilo vermeye devam ettiği ve 23 kiloya gerilediği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti. Geçtiğimiz günlerde Nihal Candan’ın annesi Umut Candan, kızının sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, “Ölüm riskiyle karşı karşıyayız, makineye bağlı. 23 kiloya kadar düştü. Tüm organları iflas etmiş durumda. Duaya ihtiyacımız var” demişti.

KALP MASAJI VE YENİDEN HAYATA DÖNÜŞ

Son olarak, sunucu Pınar Kerimoğlu sosyal medya hesabı üzerinden Nihal Candan’ın kalbinin durduğunu ve kalp masajı uygulandığını duyurdu. Kerimoğlu, “Nihal’in kalbi durmuş. Kalp masajı yapılıyor. Şimdi annesiyle konuştuk. Allah’ım ne olur bir şey olmasın, ne olur…” şeklinde paylaşımda bulundu. Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu ise Candan’ın kalbinin yeniden çalıştırıldığını belirtti. Doğu, sosyal medya hesabında, “Nihal için dua edin. Kalbi durmuş şu an müdahale ediyorlar. Çok üzgünüm çok. Kalbini tekrar çalıştırdılar. Şu an durumu kritik” ifadesini kullandı. Nihal Candan’ın kalbinin 10 dakika boyunca durduğunu da ekledi.