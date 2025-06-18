Nihal Candan, Sağlık Durumu Önemli

SAĞLIK DURUMU GÜNDEMDE

Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle son günlerde sıkça konuşuluyor. Cezaevinde uzun süre boyunca ciddi kilo kaybı yaşayan Candan’a Anoreksiya Nervoza teşhisi koyuldu. Tutukluluğu sırasında hızla zayıflayan Candan, geçtiğimiz aylarda sağlık gerekçeleriyle tahliye edilmesine rağmen tedaviye olumlu yanıt veremedi. Bu durum, psikolojik çöküntüsünü daha da derinleştirerek sağlık durumunu zorlaştırdı. Candan’ın 25 kiloya kadar düştüğü ve yoğun bakıma alındığı bilgisi verildi.

KARDEŞİNDEN UYARI

Nihal Candan’ın kardeşi Bahar Candan, ablasının sağlık durumu hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamalarda ciddi uyarılar yapmıştı. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımda, “Ablamın organları iflas etmiş. Tedaviyi reddediyor. Ölmek istiyor” sözleriyle dikkat çekti. Sosyal medya platformlarında, Candan’ın sağlık durumu hakkında yapılan alaycı yorumlar tepki topladı. Bir X kullanıcısının yaptığı aşağılayıcı bir paylaşıma, platformun yapay zekâsı Grok yanıt verdi. Grok, bu tür yorumların etik dışı olduğunu belirtip, sağlık sorunlarıyla mücadele eden bireylerle empati kurulması gerektiğini vurguladı.