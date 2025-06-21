Nihal Candan, Sağlık Sorunları Yaşadı

NİHAL CANDAN’IN HASTALIK SÜRECİ VE HAYATINI KAYBETMESİ

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 2023 yılında “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutukluluk dönemi boyunca ciddi sağlık sorunları yaşayan Candan’a, yeme bozukluğu hastalığı olan Anoreksiya Nervoza teşhisi kondu. Hastalığı ilerledikçe ciddi kilo kaybı yaşayan genç fenomen, 23 kiloya kadar düştü. Bu süreçte yoğun bakıma kaldırılan Candan’ın önceki gün kalbi durdu ve yapılan müdahalelerle hayata döndürüldü. Ancak 24 saatlik kritik sürecin ardından ikinci kez kalbi durdu ve tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 30 yaşındaki Nihal Candan, yaşamını yitirdi.

Nihal Candan’ın vefatı sonrası sanat camiasından birçok isim duygularını paylaştı. Geçmişte benzer bir sağlık mücadelesi veren şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabında şunları söyledi: “Kolaydı değil mi? Gitti işte… Ailesi ağlar ardından ancak. O kadar vicdansızsınız ki anlayamadınız intiharın son raddesini. Nihal mutlu oldu. Ben bunu zor yendim, belki hala yenemedim.” Derici, 2017 yılında yoğun bakımda tedavi gördüğü dönemde çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, “2017. Özel odaya çıktığımda ilk çektirdiğim fotoğraf. 5-6 kilo almış halimdi bu. Kimin ne yaşadığını bilemezsiniz…” notunu ekledi.

DERYA ULUĞ’UN AÇIKLAMALARI

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite döneminde aynı hastalıkla mücadele ettiğini belirtti. Uluğ, “Üniversite yıllarında anoreksiya yaşamış ve atlatmış biri olarak, sosyal medya baskıları ya da başka sebeplerle sağlıksız zayıflığın sanılandan çok daha tehlikeli olduğunu söylemek istiyorum. Bir dilim ekmek yiyebilmek için dua ettiğim geceleri biliyorum. 2 yıl süren ve 39 kiloya kadar düştüğüm bu süreçte inat ettim ve sağlığıma kavuştum. Fakat Nihal Candan bu kadar şanslı olamadı. Çok üzgünüm, mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı. Genç kızlara seslenen Uluğ, şu mesajı verdi: “Zayıflık güzellik demek değildir, sağlık her şeyden kıymetlidir. Zayıf görünmekten mutlu oluyorsanız lütfen bunu sporla ve sağlıklı beslenerek yapın. Başka yöntemler sağlığınızı elinizden aldığında sadece zayıf ve sağlıksız olacaksınız. Lütfen sosyal medya baskılarına, yönlendirmelerine yenik düşüp hayatınızın elinden alınmasına izin vermeyin.”