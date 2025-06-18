Nihal Candan, Sağlık Sorunları Yaşıyor

SON ZAMANLARDA NİHAL CANDAN’IN SAĞLIK DURUMU VE YARGI SÜRECİ

Sosyal medya paylaşımları ve dikkat çekici yaşam tarzıyla uzun süre gündemde kalan Nihal Candan, son dönemlerde hem sağlık durumu hem de yargı süreciyle yeniden kamuoyunun ilgisini üzerinde topladı. Yaşanan son gelişmelerle birlikte “Nihal Candan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?”, “Nihal Candan’ın hastalığı nedir, kaç kiloya düştü?” gibi sorular tekrar gündeme geldi. Peki, Nihal Candan hakkında merak edilen bilgileri gözden geçirelim.

NIHAL CANDAN HAKKINDA KISACA

Asıl adı Gülnihal Candan olan sosyal medya fenomeni, 15 Haziran 1995 tarihinde Mersin’de doğdu. Eğitim hayatına İstanbul’da devam eden Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi. Nihal Candan, televizyon tarihinde ilk kez 2014 yılında TV8’de yayınlanan Bu Tarz Benim isimli moda yarışmasıyla tanınmaya başladı. 16 Ekim 2014 tarihinde konuk olarak katıldığı bu yarışmada jüri üyelerinden üç yıldız alarak kalıcı yarışmacı olmaya hak kazandı. Programın ikinci sezonunda yer aldı ve bu dönemde Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez jüri olarak programda bulunuyordu.

AİLENİN DİĞER ÜYELERİ VE SÜREÇ

Nihal Candan’ın 1997 doğumlu Bahar Candan isimli bir kız kardeşi de var. Bahar Candan, aynı yarışma ile tanınmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Televizyon kariyerine Survivor 2016 ile devam eden Candan, 7 Şubat 2016’da gönüllüler takımında yer aldı. Performansı ve sosyal medya paylaşımları sayesinde geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

NİHAL CANDAN’IN SAĞLIK SORUNLARI

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde kaldığı süre zarfında ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı. Yapılan açıklamalara göre, Candan, anoreksiya nervoza adı verilen yeme bozukluğu hastalığı teşhisi konuldu. Bu hastalık, danışanın bilinçli olarak yemek yemeyi reddetmesi ve kilo alma korkusuyla aşırı zayıflama sürecine yol açıyor. Uzun zaman sağlıklı beslenemeyen Candan’ın genel sağlık durumunun bu süreçte ciddi şekilde bozulduğu öğrenildi.

KİLO KAYBI SÜRECİ

Anoreksiya nervoza nedeniyle ciddi kilo kaybı yaşayan Nihal Candan’ın kilosu başlangıçta 37 kiloya, ardından da 25 kiloya kadar düştü. Modacı Pınar Kerimoğlu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Candan’ın hastanede tedavi altında olduğu ve fiziksel durumunun oldukça zayıf olduğu belirtildi.