Nihal Candan Yeniden Yoğun Bakıma Alındı

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

‘Anoreksiya nervoza’ teşhisi konulan sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın sağlık durumu hala ciddi bir şekilde devam ediyor. Belirtilere göre, Candan’ın 29 kiloya kadar düştüğü bildirildi ve durumu nedeniyle yeniden yoğun bakıma alındı. Ailesi, Candan’ın kalbinin iki kez durduğunu aktardı.

CEZAEVİNDE HASTALANDI

Nihal Candan, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Cezaevindeyken hızla kilo kaybı yaşayan Candan’a ‘anoreksiya nervoza’ teşhisi koyuldu. Tahliye edildikten sonra sağlık durumu giderek kötüleşti ve son günlerde hastaneye kaldırıldı. Candan, yeniden yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı ve 29 kiloya düştü.

ZİYARETTE KAYGILAR ARTIYOR

Aileye yakın modacı Pınar Kerimoğlu, Instagram üzerinden gelen soruları yanıtlayarak, Candan’ın durumu hakkında bilgi verdi. Kerimoğlu, “Normalde hiçbir şey yemiyor. Ben oradayken, doktorlar kesinlikle yoğun bakıma alınmanız gerektiğini söyledi. Yarım saattir yalvarıyorum, ama kesinlikle yoğun bakıma yatmak istemiyor,” diyerek yaşanan zorlukları dile getirdi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Bahar Candan, sosyal medya hesabından ablasına dair fotoğraflar paylaşarak, “Ablamdan uzak durun” notunu ekledi. Bu durum, Nihal Candan’ın sağlık durumu ile ilgili endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.