Nihal Candan Yeniden Yoğun Bakımda

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

‘Anoreksiya nervoza’ tanısı konan sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın sağlık durumu hala kritik durumda. Nihal Candan’ın 29 kiloya kadar düştüğü ve organ yetmezliği belirtileri gösterdiği bildirildi. Candan, yoğun bakıma yeniden alındı ve aile, kalbinin iki kez durduğunu belirtiyor.

CEZAEVİNDE HASTALANDI

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanarak cezaevine konmuştu. Cezaevinde hızla kilo kaybeden Nihal Candan’a ‘anoreksiya nervoza’ teşhisi konuldu. Tahliye olduktan sonra durumu kötüleşen Candan, gün içerisinde hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

KILO KAYBI VE ZİYARET

Aileye yakın bir modacı olan Pınar Kerimoğlu, Instagram üzerinden gelen soruları yanıtlayarak, Candan’ın 29 kiloya düştüğünü duyurdu. Candan’ı ziyaret eden Kerimoğlu, “Normalde hiçbir şey yemiyor. Ben oradayken, doktorlar kesinlikle yoğun bakıma alınmanız gerektiğini söyledi. Yarım saattir yalvarıyorum, ama kesinlikle yoğun bakıma yatmak istemiyor,” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADAN ABLASINA MESAJ

Bahar Candan ise sosyal medya hesabından ablasının fotoğraflarını paylaşarak, “Ablamdan uzak durun” ifadesini ekledi.