SON DURUMU HAKKINDA YENİ BİLGİLER

Son gelen bilgilere göre, 25 kiloya kadar düşen Nihal Candan, kalp ritminde bozulma ve organ yetmezliği riski nedeniyle yoğun bakıma alındı. Sosyal medyada “Nihal Candan öldü mü?” gibi asılsız iddialar yayılırken, gerçek durumu ailesi ve yakın çevresi doğruladı. Peki, Nihal Candan yoğun bakımda mı?

SAĞLIK SORUNLARI VE CEZAEVİ DENEYİMİ

Kasım 2023’te kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kardeşi Bahar Candan’la birlikte tutuklanan Nihal Candan, cezaevinde ciddi sağlık sorunları yaşamıştı. 29 kiloya kadar düşen Candan’a Anoreksiya Nervoza teşhisi konulmuş ve durumu giderek kötüleşmişti. Ailesi ve avukatlarının çabaları sonucunda sağlık gerekçesiyle tahliye edilen Candan, hastanede tedavi altına alındı. Ancak psikolojik olarak zor bir dönem geçiren yerel fenomen, tedaviye direnç gösteriyor ve moral bozukluğu hastalığın ilerlemesine sebep oluyor.

KALP KRİZLERİ VE HASTANEDEN HABERLER

Aileye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Nihal Candan hastanede bulunduğu süreçte iki kez kalbinin durması sonucu ölümle burun buruna geldi. Her iki durumda da sağlık ekiplerinin zamanında müdahale etmesiyle Candan hayata döndürüldü. Fakat dün gece, arkadaşlarının ziyareti sonrası genç kadın yeniden rahatsızlandı ve hemen yoğun bakıma alındı. Şu an hastanede kritik gözetim altında tutulan Candan’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Doktorlar, tedavi sürecinin hayati önem taşıdığını vurgularken, hastanın ruhsal olarak desteklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

AİLESİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

Bahar Candan, ablasının sağlık durumu hakkında sosyal medyada sürekli açıklamalar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı duygusal paylaşımında, “Ablamın organları iflas etmiş. Tedaviyi reddediyor. Ölmek istiyor.” sözleriyle yaşanan krizin boyutunu gözler önüne sermişti.