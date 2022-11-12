Nihat Doğan baba oluyor

Bu yıl dünyaevine giren ünlü türkücü Nihat Doğan, eşinin karnı burnunda fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Nihat Doğan, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Arzu Doğan ile 9 Ağustos’ta hayatını birleştirmişti. Bir arkadaş ortamında tanışan çift, sürpriz bir nikah ile evlenmişti.

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan 6 aylık hamile Arezoo Gharlar, karnı burnunda fotoğrafını Instagram’da takipçileri ile paylaştı. Çiftin oğlu olacak.

Şarkıcı, düğün fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmıştı. Nihat Doğan, mutlu gününden karelerine, “Sen, bana Allah’ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoşgeldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım.” notunu düşmüştü.